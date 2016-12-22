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В Москве одобрен проект отраслевой схемы электроснабжения до 2030 года

Москва
22 декабря, 14:30 UTC+3
Мероприятия, предусмотренные схемой, позволят снизить уровень потерь электроэнергии с 8,78 % до 6,7%
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Проект отраслевой схемы электроснабжения города Москвы до 2030 года одобрен градостроительно-земельной комиссией столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста).

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 22 декабря 2016 года одобрила проект отраслевой схемы электроснабжения города Москвы до 2030 года с учетом присоединенных территорий", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в Москомстройинвесте, разработка схемы электроснабжения Москвы до 2030 года позволит обеспечить развитие распределительных сетей 6-10-20 кВ в соответствии с Генпланом, повысит электрические мощности, надежность электроснабжения потребителей, а также эффективность системы энергоснабжения. Мероприятия, предусмотренные схемой, позволят снизить уровень потерь электроэнергии с 8,78 % до 6,7%.

Кроме того, данная схема предусматривает применение современного, необслуживаемого оборудования и кабелей, а так же микропроцессорных устройств защиты и автоматики с обеспечением телемеханизации и телеуправления. Как считают власти, благодаря новой схеме, в городе улучшится экологическая обстановка. "Это произойдет за счет уменьшения отрицательного воздействия используемого в эксплуатации электрооборудования", - отметили в пресс- службе.

Каждый год в Москве вводится одна-две новые высоковольтные подстанции и около 400 трансформаторных подстанций среднего напряжения. В целом за 2012-2016 годы было введено 11412,7 МВА трансформаторной мощности, а также построено и реконструировано 7368 км кабельных линий. Всего до 2030 года планируется реконструировать или построить порядка 18 тыс. км сетей и 12 тыс. МВА трансформаторной мощности. Объем финансирования проекта до 2030 года составляет 285,7 млрд руб.

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