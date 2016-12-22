"Добрые ящики" и "Домик добра" для сбора подарков установят в Москве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сразу три благотворительные акции пройдут в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Как сообщили в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны", на этой неделе в рамках проектов "Добрый ящик" и "Домик добра" планируется собрать новогодние подарки для одиноких пожилых людей, а в рамках акции от фонда "Арифметика добра" - помогут детям.

"С 23 по 26 января благотворительный фонд "Старость в радость" и фестиваль "Путешествие в Рождество" проводит акцию "Добрый ящик". Российские знаменитости - певец Родион Газманов, актриса Лиза Арзамасова, актеры Никита Кукушкин, Александр Олешко и многие другие - вместе с сотрудниками фестиваля будут "путешествовать" по центральным площадкам и собирать подарки для пожилых людей", - уточнил представитель оргкомитета, уточнив, что 27 января подарки отвезут в дом престарелых в Тульской области (всего там живет порядка тысячи человек).

Чтобы поучаствовать в акции, нужно принести один или несколько подарков для пожилого человека - это могут быть сладости, теплые вещи (варежки, носки), настольные игры или журналы. А может - и открытка с теплыми пожеланиями. Кстати, смастерить красивую открытку все желающие смогут тут же - в анимационных шале участвующих площадок. На площадках можно будет приобрести и сами подарки, причем по сниженной "красной цене".

Где найти "Добрый ящик" и "Домик добра"

"Добрый ящик" можно будет найти 23 декабря в 15:00 мск на Тверской бульваре (у памятника Тимирязеву), 24 декабря - 12:00 мск в Камергерском переулке, 14:30 мск на Пушкинской площади.

20:30 мск - Манежная площадь; 25 декабря в 15.00 мск на площади Революции, "Волшебный ледовый театр", в 19:00 мск - Мега "Теплый стан", основная сцена. 26 декабря "ящик" приедет в 13:00 мск на Тверской бульвар (у памятника Тимирязеву), в 15:00 мск - в Камергерский переулок, в 16:30 мск - на Манежную площадь.

24 декабря, с 12:00 до 18:00 мск, на фестивальной площадке в Новопушкинском сквере объединенная редакция "Москва Медиа" совместно с благотворительным фондом "Старость в радость" и фестивалем "Путешествие в Рождество" уже в пятый раз проведут акцию "Домик добра".

В рамках этой акции также будут собирать подарки для одиноких пожилых людей. Это могут быть сладости, например, зефир, сухофрукты, пастила, мармелад, мягкие расфасованные конфеты, а может быть чай в пакетиках.

"Также можно принести одежду, средства ухода, инвалидные коляски, белье и одеяла, календари, картины на стены, мелочи для уюта и просто маленькие индивидуальные подарки. Не рекомендуется приносить вафли, печенье и шоколадные фигурки, свечи, стеклянные новогодние игрушки, так как все это может раскрошиться в процессе доставки", - отметили в оргкомитете.

"Арифметика добра" - поможем детям

В этот же день, 24 декабря, в 14:00 мск, на Манежной площади благотворительный фонд помощи детям-сиротам "Арифметика добра" проведет масштабную городскую акцию для привлечения внимания к проблеме сиротства. Известные актеры, музыканты и деятели шоу-бизнеса на фоне интерактивного пятиметрового экрана будут рассказывать реальные жизненные истории детей-сирот, находящихся в детских домах, или нашедших приемные семьи.

Участие в мероприятии примут актер Стас Дужников, Александр Назаров, журналист Андрей Понкратов, актриса Наталья Рыжих, танцор Евгений Папунаишвили, оперная певица Ольга Балашова-Леман, актриса Елена Валюшкина, актер Тагир Мангуткин и другие известные личности.

В этот день знаменитости побудут волонтерами фонда "Арифметика добра", а также раздадут стилизованные елочные игрушки со своими подписями в подарок горожанам. После завершения акции участники дадут мини-интервью о мотивах своего участия в благотворительном движении. Акция пройдет с музыкальным сопровождением квинтета Большого театра.