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В Москве задержаны четверо подозреваемых в хищении денег с банковских карт

Москва
22 декабря, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Злоумышленники рассылали SMS о якобы ошибочно списанных деньгах и в ходе общения с потерпевшими получали от них данные для доступа к картам
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали группировку из четырех человек, которые похищали деньги с банковских карт москвичей. Об этом в четверг ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Александр Князев.

"Как установили оперативники, потерпевшие получали SMS якобы от службы безопасности банка об ошибочном списании с карты некоторой суммы денег. Когда гражданин перезванивал по номеру, указанному в сообщении, с ним беседовал мужчина, который представлялся сотрудником банка. Он обещал урегулировать проблему, если будет владеть всей информацией о карте клиента, в том числе знать секретный код. Потерпевшие предоставляли запрашиваемые данные, после чего с их счета снимались деньги", - сказал руководитель пресс-службы московского ГУ МВД.

По его словам, подозреваемые похитили, в частности, более 570 тыс. рублей у жительницы Москвы. "По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Северное Тушино было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в одной из московских гостиниц. При обыске в гостиничном номере сотрудники МУРа обнаружили 16 мобильных телефонов, сим-карты, 350 тыс. рублей и ноутбуки с модемами, которые использовались фигурантами при совершении преступления", - отметил собеседник агентства.

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