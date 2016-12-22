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Дополнительный скоростной поезд свяжет Смоленск и Москву на праздниках

Москва
22 декабря, 15:57 UTC+3 СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК 22, декабря. /ТАСС
Рейсы будут осуществляться со 2 по 8 января, а также 13 января
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СМОЛЕНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Дополнительный скоростной поезд "Ласточка" будет курсировать на маршруте Москва - Смоленск в дни новогодних праздников, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МЖД в смоленском регионе Андрей Евсеенков.

"Для обеспечения перевозки пассажиров в дни новогодних праздников со 2 по 8 января, а также 13 января на маршруте Москва - Смоленск - Москва назначается дополнительный скоростной электропоезд "Ласточка", и таким образом в эти дни на данном маршруте будут курсировать три поезда", - сказал Евсеенков.

Он отметил, что увеличение числа поездов связано с ожидаемым повышением спроса на поездки в Москву в дни новогодних праздников. Дополнительные поезда позволят избежать возможного дефицита билетов.

Евсеенков добавил, что с 14 января поездов станет снова два, но один из них будет иметь 10 вагонов, что вдвое больше, чем в обычном составе. По его словам, в новом поезде и в дополнительных вагонах также предусмотрены места для инвалидов-колясочников. Представитель МЖД отметил, что в перспективе из Смоленска в столицу будут ежедневно совершаться пять рейсов скоростного поезда, что улучшит сообщение смоленского региона с Москвой.

Также в ближайшее время будет улучшено сообщение с Москвой и для жителей смоленского города Гагарина, сообщили в администрации области. Местные власти обсуждают с руководством МЖД запуск прямого электропоезда до Белорусского вокзала Москвы. Сейчас жители Гагарина, которые работают в Москве и Московской области, добираются до пункта назначения с пересадкой в городе Можайске.

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