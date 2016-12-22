Столичный ОНФ предлагает провести общественные слушания по реорганизации медучреждений

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Активисты московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают столичным властям провести общественные слушания по проблеме реорганизации столичных медицинских учреждения. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе отделения.

В московском ОНФ уточнили, что данная инициатива появилась в связи с тем, что активисты получают "многочисленные обращения от обеспокоенных врачей и пациентов".

"Для всестороннего обсуждения реорганизации медицинских учреждений столицы и повышения информированности всех заинтересованных сторон активисты московского штаба ОНФ рекомендуют провести общественные слушания", - приводит пресс-служба отделения слова эксперта регионального отделения ОНФ в Москве Николая Дронова.

В московском ОНФ пояснили, что письмо с данным предложением было направлено в столичный департамент здравоохранения.

"К сожалению, в стиле работы департамента здравоохранения Москвы есть недоработка - недостаточное информирование о существе принятых решений, об их истинных целях. Если бы до сведения всех сотрудников реорганизуемых медицинских организаций была доведена информация о том, как, когда, на каких условиях, почему, зачем и для чего проводится реорганизация, не было бы напряжения в трудовом коллективе", - добавил Дронов.

По словам Дронова, как медицинский персонал клиник, так и пациенты, а также их родственники на сегодняшний день недостаточно информированы о концепции реорганизации медицинских учреждений в Москве. "Мы пока не видим саму концепцию, принятую столичным департаментом здравоохранения. И до ее утверждения принимаются решения в отношении отдельных медицинских организаций без достаточной проработки и без разъяснения того, для чего это делается. Именно такой подход и создает почву для ненужных спекуляций", - подчеркнул Дронов.