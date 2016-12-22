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Суд аннулировал разрешение на строительство в Вильнюсе Дома Москвы

Москва
22 декабря, 16:39 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс является противником появления этого здания в городе
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ВИЛЬНЮС, 22 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Вильнюсский участковый суд аннулировал разрешение на возведение в столице Литвы Дома Москвы. Вердикт судебная инстанция мотивировала якобы установленными нарушениями технического регламента.

"Вынося решение, суд учел нарушения по этажности здания и плотности застройки", - отмечено в постановлении. С иском в суд обратилась Государственная инспекция по планированию территорий и строительству.

Ответчик - общественная организация "Московский центр культуры и бизнеса Дом Москвы" - может обжаловать решение в суде более высокой инстанции. Ему также, как пояснили корреспонденту ТАСС в суде, отпущены не год, как просила госинспекция, а три года на приведение в порядок документации и самой почти завершенной постройки. Ее высота - семь этажей, верхний из которых суд посчитал лишним. Разрешение на строительство было выдано в 2008 году.

Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс является противником появления Дома Москвы. "Объект, который нам совершенно не нужен как в силу геополитических, так и архитектурных причин", - сказал он об этом начинании.

Идея строительства Дома Москвы зародилась в 2004 году. На паритетных началах власти столицы Литвы планировали построить в Москве Дом Вильнюса. Однако проект литовского общественного и культурного центра в районе Олимпийской деревни находится на стадии нулевого цикла, хотя для его реализации Вильнюсское самоуправление еще в 2007 году учредило специальную компанию.

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