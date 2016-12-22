Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгортур: новый федеральный закон о детском отдыхе не изменит работу отрасли

Москва
22 декабря, 18:25 UTC+3
По словам руководителя организации, в принятом Госдумой документе не осталось ничего, что могло бы что-то улучшить или ухудшить в отрасли
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Принятый Госдумой закон о детском отдыхе не несет никаких принципиальных изменений в отрасль. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил в четверг генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников.

Смотрите также
Мосгортур: удвоилось число регионов, публикующих полную информацию о детских лагерях

"Субъекты федерации как отвечали за детский отдых, так и отвечают. Может быть добавится еще один орган федеральный, который будет запрашивать статистику с регионов, такие структуры есть и сейчас, например, Минтруд, Минобрнауки, Роспотребнадзор. Многие регионы, наверное, будут рады, что никто не будет вмешиваться в их "внутренние" дела, так как считают, что они правильно организовывают отдых. Мы же настаиваем на том, что нужно координировать отрасль сверху, потому что речь идет о безопасности и здоровье детей", - пояснил Овчинников.

По его словам, к третьему чтению в законе не осталось ничего, что могло бы что-то улучшить или ухудшить в отрасли. "Многие организаторы детского отдыха удивлены результатом работы над законом, поскольку замах на изменения после трагедии на Сямозере был очень сильный, а результат оказался достаточно формальный", - подчеркнул он.

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы и выступает одним из столичных организаторов детского отдыха. Так, этим летом по льготным путевкам Мосгортура отдохнули 56 тыс. московских детей. Им были предложены восемь тематических смен, среди них посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, российскому кино, путешествиям.

На федеральном уровне

21 декабря Госдума РФ приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий введение единых требований к компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. Закон был разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере в Карелии летом 2016 года, в результате которой погибли 14 детей.

Смотрите также
Вадим Виноградов
СК предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о трагедии на Сямозере в Карелии

Новый закон вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха в России, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности. В частности, устанавливаются общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Закон также предполагает установку профессиональных стандартов и квалификационных требований к тем, кто занимается с детьми на отдыхе.

Согласно документу, следить за выполнением единых требований будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти, который будет вести реестр организаций, допущенных к планированию детского отдыха.

Для туроператоров и турагентов законом вводится обязанность соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и правила организации их прохождения несовершеннолетними туристами. При этом устанавливается порядок, по которому они должны будут уведомлять уполномоченные органы госвласти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
Собянин: за три года в Москве построят более 350 км новых дорог
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
3
Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо
4
МИД РФ удивлен "веселым картинкам" украинских послов о "Боярышнике"
5
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
6
Бывшего вице-мэра Новгорода обвиняют в растлении ребенка
7
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Темы дня
Реклама