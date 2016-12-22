Мосгортур: новый федеральный закон о детском отдыхе не изменит работу отрасли

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Принятый Госдумой закон о детском отдыхе не несет никаких принципиальных изменений в отрасль. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил в четверг генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников.

"Субъекты федерации как отвечали за детский отдых, так и отвечают. Может быть добавится еще один орган федеральный, который будет запрашивать статистику с регионов, такие структуры есть и сейчас, например, Минтруд, Минобрнауки, Роспотребнадзор. Многие регионы, наверное, будут рады, что никто не будет вмешиваться в их "внутренние" дела, так как считают, что они правильно организовывают отдых. Мы же настаиваем на том, что нужно координировать отрасль сверху, потому что речь идет о безопасности и здоровье детей", - пояснил Овчинников.

По его словам, к третьему чтению в законе не осталось ничего, что могло бы что-то улучшить или ухудшить в отрасли. "Многие организаторы детского отдыха удивлены результатом работы над законом, поскольку замах на изменения после трагедии на Сямозере был очень сильный, а результат оказался достаточно формальный", - подчеркнул он.

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы и выступает одним из столичных организаторов детского отдыха. Так, этим летом по льготным путевкам Мосгортура отдохнули 56 тыс. московских детей. Им были предложены восемь тематических смен, среди них посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, российскому кино, путешествиям.

На федеральном уровне

21 декабря Госдума РФ приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий введение единых требований к компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. Закон был разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере в Карелии летом 2016 года, в результате которой погибли 14 детей.

Новый закон вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха в России, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности. В частности, устанавливаются общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Закон также предполагает установку профессиональных стандартов и квалификационных требований к тем, кто занимается с детьми на отдыхе.

Согласно документу, следить за выполнением единых требований будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти, который будет вести реестр организаций, допущенных к планированию детского отдыха.

Для туроператоров и турагентов законом вводится обязанность соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и правила организации их прохождения несовершеннолетними туристами. При этом устанавливается порядок, по которому они должны будут уведомлять уполномоченные органы госвласти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.