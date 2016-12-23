Небольшие осадки, туман и до двух градусов тепла ожидаются в Московском регионе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пасмурная, сырая и теплая погода ожидается в пятницу в столичном регионе. Как сообщили в Росгидромете, будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, опустится туман, на дорогах гололед.

"В Москве будет около нуля градусов, по области ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно, небольшой снег. В столице ожидается от 1 до 3 градусов мороза, в Подмосковье - до минус 5 градусов.

Днем характер погоды не изменится - будет пасмурно, местами с небольшим снегом, туманом и гололедом. В Москве температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с, на дорогах гололедица.