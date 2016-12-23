Товарный поезд на МКД столкнулся с автомобилем

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Товарный поезд столкнулся на Московской кольцевой дороге (МКД) на юго-востоке Москвы с легковым автомобилем, который пробил ограждение дороги и выехал на железнодорожные пути, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, движение поездов из-за инцидента не остановлено.
"Около двух часов ночи технический поезд в районе станции Дубровка на МКД столкнулся с Volkswagen, который съехал с Третьего транспортного кольца, пробил бетонное ограждение и выехал на железнодорожные пути. В результате ЧП пострадавших нет, поезд получил незначительные повреждения и был отогнан в депо", - сказали в пресс-службе.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.