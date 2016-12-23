Москвичи смогут подать заявление на лицензирование медицинской деятельности онлайн

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Возможность подать заявление в электронном виде на лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности появится на московском портале госуслуг до конца года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Перевод этих услуг в электронный вид сделает процесс их оказания прозрачным и более контролируемым. Все этапы прохождения заявки в реальном времени будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг. Взаимодействие заявителя с органами исполнительной власти станет минимальным", - отмечается в сообщении.

Чтобы подать заявление и необходимые для получения услуги документы, больше не нужно будет обращаться лично в лицензирующий орган. Это значительно сэкономит время пользователей.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на московском портале госуслуг, смогут дистанционно направить заявление о предоставлении, переоформлении лицензии, а также получить ее дубликат или копию. Кроме того, через портал госуслуг лицензиат сможет прекратить осуществляемую медицинскую и фармацевтическую деятельность, направив соответствующую заявку.