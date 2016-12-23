Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москвичи смогут подать заявление на лицензирование медицинской деятельности онлайн

Москва
23 декабря, 9:21 UTC+3
Все этапы прохождения заявки в реальном времени будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Возможность подать заявление в электронном виде на лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности появится на московском портале госуслуг до конца года. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Перевод этих услуг в электронный вид сделает процесс их оказания прозрачным и более контролируемым. Все этапы прохождения заявки в реальном времени будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг. Взаимодействие заявителя с органами исполнительной власти станет минимальным", - отмечается в сообщении.

Чтобы подать заявление и необходимые для получения услуги документы, больше не нужно будет обращаться лично в лицензирующий орган. Это значительно сэкономит время пользователей.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на московском портале госуслуг, смогут дистанционно направить заявление о предоставлении, переоформлении лицензии, а также получить ее дубликат или копию. Кроме того, через портал госуслуг лицензиат сможет прекратить осуществляемую медицинскую и фармацевтическую деятельность, направив соответствующую заявку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
Собянин: за три года в Москве построят более 350 км новых дорог
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
Темы дня
Реклама