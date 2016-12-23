Новую выделеную полосу для общественного транспорта запустят в Москве

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новая выделенная полоса для общественного транспорта начнет действовать с 26 декабря на улице Подольских Курсантов в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, протяженность полосы составит 3,6 км. Выделенка ведет из района Бирюлево Западное к станции метро "Пражская".
"Новый участок позволит сделать более регулярным движение на 11 маршрутах наземного общественного транспорта. Повысится качество обслуживания более 60 тыс. пассажиров, проезжающих там ежедневно", - отмечается в сообщении.
Это 28-я по счету выделенная полоса на дорогах столицы. Первая появилась в 2010 году. После ввода в эксплуатацию полосы на улице Подольских Курсантов в городе будет действовать уже около 250 км выделенок.
В 2016 году введено в эксплуатацию 21,17 км выделенных полос для общественного транспорта, шесть километров из которых организованы в рамках проекта "Моя улица". До 2019 года в Москве запланирован ввод еще около 80 километров выделенок.
По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сегодня каждый пятый пассажир автобусов и троллейбусов пользуется маршрутами, которые проходят по выделенным полосам, - это более 1,5 млн человек ежедневно. На таких полосах скорость движения общественного транспорта увеличивается в среднем на 15%. Кроме того, на магистралях, где организованы выделенки, количество ДТП снижается на 20-40%.