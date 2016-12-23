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Первые группы московских детей отправятся на зимние каникулы по льготным путевкам

Москва
23 декабря, 9:34 UTC+3
Всего на отдых поедут порядка 6 тыс. детей
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первые группы московских детей отправятся сегодня по льготным путевкам на зимние каникулы в оздоровительные лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур".

"Шестьсот детей поедут в детские лагеря "Звездочка" в Московской области, "Березовая роща" в Ивановской области и в санаторий "Зеленый мыс" в Свердловской области", - сказали в пресс-службе.

Всего Мосгортур планирует отправить в лагеря на зимние каникулы порядка 6 тыс. детей. Среди них дети льготных категорий в возрасте от 7 до 17 лет, дети-сироты, а также участники детских коллективов, созданных в подведомственных учреждениях департамента спорта и туризма города Москвы. Школьники отдохнут в 21 лагере Московской области, средней полосы России, Краснодарского края и Республики Крым. В загородные лагеря московских школьников доставят на автобусах, поездах и самолетах.

"Последняя отправка детей в этой зимней оздоровительной кампании пройдет 3 января. В среднем дети будут отдыхать в лагере 6-7 дней. Большего всего задействовано лагерей в Московской области, много лагерей Черноморского побережья. Во всех лагерях, которые участвуют в зимней оздоровительной кампании, будут реализованы популярные программы Мосгортура - "Снежное королевство. Борьба за трон", посвященная популярным профессиям средневековья, и "Чемпионат 2018", где каждый ребенок станет организатором и участником спортивных соревнований", - сказала стратегический директор Мосгортура Наталья Лосева.

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы и выступает одним из столичных организаторов детского отдыха. Так, этим летом по льготным путевкам Мосгортура отдохнули 56 тыс. московских детей. Им были предложены восемь тематических смен, посвященных чемпионату мира по футболу 2018 года, российскому кино и путешествиям.

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