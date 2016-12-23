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Десятимиллионная транспортная карта "Тройка" выдана в Москве

Москва
23 декабря, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Обладателем подарка стала участница проекта "Активный гражданин"
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Десятимиллионную транспортную карту "Тройка" вручили участнику проекта "Активный гражданин" в Москве. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.

"По данным на декабрь 2016 года количество выданных транспортных карт "Тройка" достигло 10 миллионов. Победительница получила карту с уникальным дизайном и безлимитным проездом сроком на один год, а также памятные сувениры. Имя победителя определил генератор случайных чисел", - сказала она.

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Бисембаева напомнила, что электронная транспортная карта "Тройка" подходит для оплаты проезда в подземном и наземном общественном транспорте Москвы, в пригородном сообщении и в Аэроэкспрессе.

В настоящий момент пополнить баланс карты "Тройка" можно с помощью Единого транспортного портала, платежных терминалов, электронных денег, мобильных приложений банков-партнеров, социальной сети и других агентов.

Всего на территории города доступны более 4,2 тыс. точек прямого пополнения карты и более 32 тыс. удаленного пополнения.

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