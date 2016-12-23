Десятимиллионная транспортная карта "Тройка" выдана в Москве

Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
Мутко: каждая арена Кубка конфедераций должна провести не менее трех тестовых мероприятийСпорт 23 декабря, 10:59
ТАСС запустил проект "Россия онлайн"Новости агентства 23 декабря, 10:59
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиянЭкономика и бизнес 23 декабря, 10:52
Мутко призвал регионы усилить борьбу с допингомСпорт 23 декабря, 10:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Десятимиллионную транспортную карту "Тройка" вручили участнику проекта "Активный гражданин" в Москве. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.
"По данным на декабрь 2016 года количество выданных транспортных карт "Тройка" достигло 10 миллионов. Победительница получила карту с уникальным дизайном и безлимитным проездом сроком на один год, а также памятные сувениры. Имя победителя определил генератор случайных чисел", - сказала она.
Бисембаева напомнила, что электронная транспортная карта "Тройка" подходит для оплаты проезда в подземном и наземном общественном транспорте Москвы, в пригородном сообщении и в Аэроэкспрессе.
В настоящий момент пополнить баланс карты "Тройка" можно с помощью Единого транспортного портала, платежных терминалов, электронных денег, мобильных приложений банков-партнеров, социальной сети и других агентов.
Всего на территории города доступны более 4,2 тыс. точек прямого пополнения карты и более 32 тыс. удаленного пополнения.