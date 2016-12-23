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Около 70 бесплатных экскурсий ждут москвичей в дни новогодних каникул

Москва
23 декабря, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В частности, гиды проекта "Гуляем по Москве" расскажут про традиционные праздничные яства и исконно московские забавы
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 70 бесплатных экскурсий подготовили для москвичей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщили в оргкомитете мероприятий цикла "Московские сезоны".

"В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" Московский дом национальностей подготовил для горожан и туристов программу из 30 бесплатных тематических экскурсий по рождественской, новогодней столице, а проект "Гуляем по Москве" расширил заявленную ранее экскурсионную программу и только в первую неделю нового 2017 года проведет порядка 40 бесплатных прогулок, среди которых будут и премьеры", - сообщил представитель оргкомитета.

Так, экскурсоводы Московского дома национальностей познакомят слушателей с рождественскими и новогодними традициями разных народов. "Можно будет узнать, как выглядит, как зовется и на чем ездит Дед Мороз в разных странах, когда появилась Снегурочка и какие у нее есть "сестры". А еще - что принято дарить на Рождество и чем угощаются в Сочельник", - отметили в оргкомитете.

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Узнать обо всех традициях и истории празднования Рождества в Москве, о том, где москвичи покупали подарки и какие, где москвичи катались с горок и на коньках, - можно будет узнать во время прогулок по столице. "Будут организованы экскурсии по Петровке, Кузнецкому Мосту, Тверской, Большой Дмитровке, по ярко украшенному Тверскому бульвару и Арбату, побываем на Красной площади в Александровском саду, в Камергерском и Столешниковом переулках", - уточнили в оргкомитете.

Участников экскурсий проекта "Гуляем по Москве" также ждут прогулки по Тверской, Варварке, Никольской, Камергерскому переулку, Кузнецкому мосту и Мясницкой и увлекательные рассказы про традиционные праздничные яства и исконно московские забавы. К примеру, 2 января состоится презентация маршрута "Рождественские забавы: от Пушкина до Маяковского". Экскурсия поможет окунуться в праздничную атмосферу ушедшей России, гости узнают, как умели гулять на широкую ногу аристократы.

О новогодних традициях советской эпохи, будут рассказывать на прогулке "Неизвестная Шаболовка". Именно здесь впервые в 1962 году состоялась запись передачи "Голубой Огонек на Шаболовке". Кроме того, на фестивале проект продолжит серию популярных экскурсий, посвященных поэтам Серебряного века.

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