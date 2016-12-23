В магазинах Москвы пройдут рейды для выявления контрафактного алкоголя

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции проводит рейды по московским магазинам для выявления нелегальной продажи алкогольной продукции, а также реализации контрафакта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
"В канун новогодних праздников в городе участились случаи безлицензионной торговли контрафактной алкогольной продукцией, что является прямой угрозой жизни и здоровью и москвичей, и гостей столицы. Наведение порядка - один из основных приоритетов правительства Москвы. Важно не допустить попадания на прилавки и продажу некачественной и нелегальной алкогольной продукции", - прокомментировал руководитель департамента Владимир Черников.
Рейды уже выявили 22 торговых точки, где помимо нарушений правил реализации алкогольной продукции, выявлены грубейшие нарушения требований санитарного законодательства и технических регламентов. "Проверки будут осуществляться вплоть до Нового года", - уточнили в департаменте.
Информация по итогам всех проверок будет опубликована на сайте ведомства.