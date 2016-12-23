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Налоговые льготы в Москве в 2016 г. получили 30 промышленных предприятий

Москва
23 декабря, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Их налоговая нагрузка была снижена на 17-25%, в настоящее время рассматриваются заявки от еще 28 других компаний
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тридцать московских предприятий получили налоговые льготы в рамках программы поддержки реального сектора столицы в 2016 году: их налоговая нагрузка была снижена на 17-25%, заявки от еще 28 других компаний пока рассматриваются. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

"В 2016 году льготы в рамках программы получили 30 предприятий. 22 из них присвоен статус промышленного комплекса, семи - технопарка и одна компания стала якорным резидентом технопарка", - говорится в сообщении со ссылкой на слова руководителя столичного департамента экономической политики и развития Максима Решетникова.

Кто получил льготы

По данным департамента, площадь земельных участков этих компаний превышает 213 га, на них работает в общей сложности 43 тыс. человек. За последние пять лет компании проинвестировали в свое развитие более 26 млрд рублей. Среди получивших статус промкомплекса - 14 предприятий, которые выпускают пищевую продукцию (ОАО "Красный октябрь", ОАО "Рот Фронт", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", АО "Вимм-Билль-Данн" и другие).

Также этот статус получили четыре фармацевтические компании, два предприятия текстильной промышленности, АО "Лианозовский электромеханический завод", который производит радиолокационную и радионавигационную аппаратуру, и МТЗ "Трансмаш" - выпускающий железнодорожные локомотивы и вагоны.

Статус технопарка получили ООО "Физтех-21", ЗАО "Связь инжиниринг", производящее электрическую аппаратуру, и предприятия, занимающиеся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук: ЗАО "Модуль", исследовательский центр "Курчатовский Институт", Научно-исследовательский институт систем связи и управления, Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха и Научно-производственное объединение "Элерон". Статус якорного резидента технопарка присвоен организации "Аби Продакшн", разрабатывающей программное обеспечение в области распознавания текстов и лингвистики в технопарке "Отрадное".

Сейчас на рассмотрении находятся еще 28 заявок от промышленных и инновационных компаний. Также до 2016 года в Москве были созданы и функционируют 20 технопарков и технополисов, предоставляющих резидентам налоговые льготы, сниженные арендные ставки, услуги, оборудование и консультации, отметил Решетников.

Программа поддержки производства в Москве

В 2016 году правительство Москвы запустило программу поддержки реального сектора экономики для обеспечения импортозамещения на территории столицы. Ее главная цель - стимулирование отраслей обрабатывающей промышленности, деятельности в сфере научных исследований и разработок и IT.

По условиям программы, предприятия, которые платят высокую зарплату, активно инвестируют в производство и оптимально используют свою территорию, могут снизить свою налоговую нагрузку на 17-25%. Льготы предоставляются по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю.

В 2016 году механизм поддержки действующих предприятий был распространен на новые инвестиционные проекты. Инвесторы, которые получат статус инвестиционного приоритетного проекта, смогут получить существенные льготы на стадии его реализации. Для этого они должны взять на себя обязательства проинвестировать в течение пяти лет не менее 1 млрд руб. в развитие производства и в течение последующих двух лет достичь параметров, аналогичных действующим предприятиям по объему выручки, фонду оплаты труда и зарплате сотрудников.

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