Часть маршрутов наземного транспорта Москвы на Новый год будет работать всю ночь

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Некоторые автобусные маршруты в Москве в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Режим работы наземного общественного транспорта будет продлен и в рождественскую ночь - с 6 на 7 января", - отметил представитель горадминистрации.

Так, в частности, филиал Мосгортранса в Зеленограде подготовил изменения в расписании движения городских автобусов в новогоднюю ночь и предстоящие праздники. В дни празднования Нового года и Рождества Христова, с 1 по 8 января регулярные маршрутные перевозки будут осуществляться по расписанию воскресного дня.

"В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января режим работы регулярных городских пассажирских автобусных маршрутов № 11 и № 15 продлен до 01:30 мск ночи. А маршруты № 19, № 400 будут работать круглосуточно", - говорится в сообщении.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января также запланировано продление режима работы маршрутов № 11, 15, 19, 400 до 03:00 мск. Для обеспечения развоза посетителей зеленоградских храмов 7 января к окончанию рождественского богослужения будут поданы автобусы маршрутов № 9, 11, 29 к Филаретовской церкви и автобусы маршрутов № 1, 2, 12, 19 к Никольскому храму.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение о продлении в новогоднюю ночь работы московского метро до утра. Метрополитен в таком режиме будет работать впервые. Кроме того, на круглосуточный режим работы перейдет и МЦК, поезда будут курсировать с интервалом в 12 минут. Интервал движения поездов в столичном метро в новогоднюю ночь составит от 3,5 до 10 минут.