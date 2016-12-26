Платная парковка впервые появится в 17 районах Москвы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расширение парковочного пространства произойдет в понедельник в 47 районах Москвы, в 17 из них - впервые. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, расширение коснется 4% (206 улиц) от общего числа улиц Москвы.

В ведомстве пояснили, что расширение затронет аварийно опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта. Список улиц был определен совместно с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города.

"При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя", - подчеркнули в пресс-службе.

Новые места появятся вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров (ТЦ "Золотой Вавилон", ТЦ "Город", ТЦ "Каширский Двор", ТЦ "Авиапарк", ТЦ "Экспострой", ТЦ "Гудзон", БЦ "Весна", БЦ "Ходынка", БЦ "Тушино", БЦ "Огородный", БЦ "Бородино Плаза", БЦ "Перовский"), станций метро ("Тушинская", "Строгино", "Крылатское", "Полежаевская", "Сходненская", "Бутырская", "Фонвизинская", "Планерная", "Ботанический сад", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Измайловская", Первомайская, Перово, "Люблино", "Алма-Атинская", "Каширская", "Коломенская", "Пионерская), станций МЦК ("Окружная", "Владыкино", "Крымская", "Автозаводская", "Бульвар Рокоссовского", "Ботанический сад", "Хорошево").

В департаменте отметили, что "на всех улицах, попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь, у местных жителей". "В результате водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, что создает проблемы как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения - в том числе, общественному транспорту", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности просто припарковаться на короткое время возле социальных объектов, аптек или магазинов своего района. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 08:00. На сегодняшний день местные жители имеют 60529 действующих резидентных разрешений.

Эксперты одобрили

Очередное расширение зоны платной парковки поможет разгрузить транспортные потоки и упорядочить движение на улично-дорожной сети города, но взимать плату в спальных районах Москвы на круглосуточной основе нецелесообразно, полагают эксперты, опрошенные корреспондентом ТАСС.

Как отметил проректор Московского автодорожного института (МАДИ), завкафедрой по организации дорожного движения Султан Жанказиев, "важно понимать, что парковочное пространство Москвы не является коммерческим проектом". "Существует мнение, что якобы Москва зарабатывает на этом деньги. Затратная часть гораздо выше, чем возврат средств. Основная задача - привести в порядок весь поток транспортных средств, которые двигаются и на подъезде к центру города и из центра", - сказал он.

По словам руководителя портала "Probok.net" Александра Шумского, при участии проекта было проведено исследование парковочного пространства, которое показало, что уровень загрузки на них составил 70,49%. "Мы обошли пешком 223 улицы между ТТК и МКАД и отметили, что самые большие проблемы в спальных районах существуют на улицах, на которых находятся точки притяжения горожан - около станций метро, транспортно-пересадочных узлов, торговых и бизнес- центров, рынков, крупных магазинов", - пояснил собеседник агентства.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин убежден, что взимать плату за парковку вне рабочих часов и выходные нецелесообразно. "В Москве тарифы на парковку запредельно высокие, в центре - 80 рублей за первый час, 130 рублей - за второй час. В других крупных городах, где вводится платная парковка, например, в Перми, час стоит 15 рублей, и плата взимается только в будние дни и рабочие часы. Причем в субботу и в воскресенье, а также по будням утром и вечером платить не надо", - сказал он.

Эксперт назвал такой сценарий "более-менее разумным", поскольку "местные жители от этого не страдают". "Когда платная парковка дошла до окраин города, объяснить это желанием бороться с пробками никак невозможно. Я ничего не имею против парковки под шлагбаумом - там есть охранники, которые отвечают за сохранность автомобиля. Но когда плата взимается за стоянку на улично-дорожной сети города - это абсолютно неправомерно", - заключил собеседник агентства.

В настоящее время зона платной парковки в Москве действует на более чем 1 тыс. улиц в 22 районах. Стоимость парковки за один час варьируется от 40 до 200 рублей. Не менее 10% мест выделено для бесплатной парковки автомобилей горожан с ОВЗ.