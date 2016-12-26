Собянин: в Москве завершен капремонт семи роддомов

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Программа реконструкции и капитального ремонта роддомов завершается в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в ходе осмотра родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) в районе Коптево, в котором завершены работы по капитальному ремонту.
"Мы заканчиваем программу реконструкции и капитального ремонта роддомов Москвы. В настоящее время реконструировано уже семь родильных домов", - сказал Собянин. По его словам, в районе Коптево старый роддом 1954 года постройки реконструирован, и теперь он отвечает мировым стандартам.
"В роддоме самое современное оборудование - и в операционных, и в реанимации - около одной тысячи единиц самой современной техники", - отметил мэр. Он рассказал, что реконструированный роддом будет обслуживать не только жителей Коптево, но и жителей близлежащих районов.
Предполагается, что роддом вновь откроется в первой половине 2017 года. В настоящее время в нем ведется наладка оборудования и различных систем. Ожидается, что с открытием роддома он будет принимать до 5 тыс. родов в год (ранее 3,5 тыс. - ред.).