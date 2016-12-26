Около 30 пассажирских платформ реконструировала ЦППК в 2016 году

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Около 30 пассажирских платформ и 2 вокзала реконструировала ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в 2016 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Хромов.
"В 2016 году модернизировано 26 пассажирских платформ и 2 вокзала на общую сумму 947 млн руб. Оборудовано навесами 25 остановочных пунктов на сумму 68,5 млн рублей. Ведется работа над проектом по строительству транспортно-пересадочного узла на станции Усово. На 2017 год запланировано начало строительно-монтажных работ", - сказал Хромов.
В следующем году также планируется выполнить реконструкцию остановочных пунктов Чкаловская, 33 км, Фрязино-Пассажирская, Трикотажная, Виноградово, Бахчиванджи, Переделкино на общую сумму 1 млрд руб.