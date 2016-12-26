В Москве задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на женщин в подъездах

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который нападал в подъездах на женщин и, угрожая пистолетом, похищал их имущество. Об этом в понедельник ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленник действовал в районе Отрадное в вечернее время, используя пневматический пистолет и средства маскировки. Полицейские установили, что перед совершением разбойного нападения он некоторое время следил за жертвой. Затем в маске входил в подъезд следом за женщиной и, угрожая пистолетом, похищал ценные вещи", - сказала она.
По словам Волк, в полицию обратилась 31-летняя москвичка с заявлением о том, что в подъезде дома в проезде Якушкина неизвестный, угрожая пистолетом, похитил у нее деньги. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого на Отрадной улице. Им оказался безработный 20-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказала официальный представитель МВД, подчеркнув, что мужчина подозревается в серии аналогичных преступлений.