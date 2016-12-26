Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на женщин в подъездах

Москва
26 декабря, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Злоумышленник действовал в районе Отрадное в вечернее время, используя пневматический пистолет и средства маскировки
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который нападал в подъездах на женщин и, угрожая пистолетом, похищал их имущество. Об этом в понедельник ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленник действовал в районе Отрадное в вечернее время, используя пневматический пистолет и средства маскировки. Полицейские установили, что перед совершением разбойного нападения он некоторое время следил за жертвой. Затем в маске входил в подъезд следом за женщиной и, угрожая пистолетом, похищал ценные вещи", - сказала она.

По словам Волк, в полицию обратилась 31-летняя москвичка с заявлением о том, что в подъезде дома в проезде Якушкина неизвестный, угрожая пистолетом, похитил у нее деньги. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого на Отрадной улице. Им оказался безработный 20-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказала официальный представитель МВД, подчеркнув, что мужчина подозревается в серии аналогичных преступлений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
Собянин: за три года в Москве построят более 350 км новых дорог
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
2
С трех вокзалов в Москве эвакуируют людей после сообщения об угрозе взрыва
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Минтранс назвал основные версии катастрофы Ту-154
5
В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154
6
Песков: версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития
7
Платная парковка впервые появится в 17 районах Москвы
Темы дня