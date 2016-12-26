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Собянин почтил память погибших в авиакатастрофе в районе Сочи

Москва
26 декабря, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
По словам мэра, власти Москвы вскоре примут решения по оказанию помощи семьям погибших
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к импровизированному мемориалу, возникшему у репетиционного зала ансамбля имени Александрова в столице. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Произошла страшная авиакатастрофа, унесшая десятки жизней, в том числе, москвичей. Я еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - сказал Собянин. По его словам, в ближайшее время городские власти примут все необходимые решения по оказанию помощи семьям погибших.

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"Городом будет оказана вся необходимая психологическая, материальная помощь семьям москвичей, которые погибли в этой страшной катастрофе", - подчеркнул Собянин. Он добавил, что столичные власти в этом вопросе активно работают с Минобороны РФ.

26 декабря в России общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе ТУ-154. Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 м. К настоящему моменту обнаружены 11 тел погибших. Первый самолет с останками жертв уже прибыл в Москву.

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