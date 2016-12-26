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Вместо Ховринской больницы в Москве появятся жилые кварталы

Москва
26 декабря, 13:15 UTC+3
Сроки сноса здания находятся в проработке
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Жилье для нужд города появится на месте недостроенной Ховринской больницы на севере Москвы. Об этом сообщается на портале столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Мэр Москвы Сергей Собянин принял принципиальное решение о сносе за счет средств бюджета недостроенного здания Ховринской больницы. На месте долгостроя планируется построить жилье для нужд города", - цитирует портал Хуснуллина.

Глава столичного Стройкомплекса подчеркнул, что сроки сноса здания больницы и объемы строительства нового жилья находятся в проработке.

Здание заброшенной Ховринской больницы расположено в районе Ховрино Северного округа Москвы. Строительство началось в 1980 году и было остановлено спустя пять лет.

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