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Щит "Виктория" завершил проходку между станциями "Говорово" и "Очаково"

Москва
26 декабря, 13:26 UTC+3
Ввод станции метро "Очаково" планируется на 2017 год
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Проходческий щит "Виктория", используемый на строительстве Калининско- Солнцевской линии Московского метрополитена, завершил работу на участке между станциями "Говорово" и "Очаково". Об этом журналистам сообщил начальник строительства дирекции "Метро 4" компании "Мосинжпроект" Игорь Брыкин.

"Щит стартовал от станции "Говорово" 20 мая и за это время прошел 2250 метров. В месяц мы проходили 250-270 метров в месяц", - сказал Брыкин.

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"Были очень сложные участки, так, например, сразу после выхода со станции "Говорово" был 300-метровый участок, который проходил под дном озера. Временами расстояние между верхней кромкой тоннеля прокладываемого щитом и дном озера составляла всего пять метров", - добавил он.

Заместитель руководителя дирекции "Метро 4" Александр Безденежных сообщил, что до нового года на станции "Очаково" начнут монтировать эскалаторы.

Ввод станции метро "Очаково" планируется на 2017 год. Она будет запущена в составе большого участка от станции "Раменки" до станции "Рассказовка".

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