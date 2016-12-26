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Новую Москву впервые подключат с городской системе видеонаблюдения

Москва
26 декабря, 13:28 UTC+3
Камеры будут установлены в более 1,8 тыс. подъездов жилых домов Троицкого и Новомосковского административных округов
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. подъездов жилых домов в Новой Москве будут оборудованы видеокамерами. Об этом сообщили в пресс-службе оператора связи "Ростелеком".

"По условиям контракта трансляция с видеокамер должна начаться 1 марта 2017 года. До этого времени будут вестись пуско-наладочные работы. Для исполнения контакта будет использоваться сертифицированное в РФ оборудование. Оператор будет оказывать услугу видеонаблюдения в Новой Москве до ноября 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

По итогам открытого конкурса столичного департамента информационных технологий оператор оборудует видеокамерами 1856 подъездов многоквартирных домов Троицкого и Новомосковского административных округов столицы выше пяти этажей.

Компания предложила реализовать проект за 136,4 млн рублей, что на 2,1 млн меньше начальной цены, заявленной городом. Госконтракт с победителем конкурса будет заключен до конца года.

В рамках контракта компания окажет услуги по предоставлению видеоизображения с камер в Единый центр хранения данных (ЕЦХД). Скорость передачи данных составит 1024 Кбит/сек на 1 камеру, при HD-разрешении (1280720). Видеокамеры, чувствительностью не менее 0,05 Lux будут оснащены инфракрасной подсветкой с горизонтальным углом не менее 70 градусов и расстоянием не менее 7 м. По условиям контракта будет организован двухсторонний аудио канал и работа "тревожной кнопки".

"Централизованная городская система видеонаблюдения появится в Новой Москве впервые. При этом на присоединенной территории подрядчик будет устанавливать сразу цифровые камеры, что позволит существенно повысить качество изображения, которое поступает в Единый центр хранения и обработки", - сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Александр Горбатько.

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