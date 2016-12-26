В Москве приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Юридическим лицам и предпринимателям Москвы предписано приостановить на месяц розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с этиловым спиртом более 25%. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача РФ от 23 декабря.

"В соответствии с постановлением, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей)", - уточняется в сообщении.

Этот документ зарегистрирован Минюстом России и вступил в силу со дня его официального опубликования. "Текст постановления опубликован 26. 12. 2016 на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru", - уточнили в управлении, добавив, что столичные санитарные службы "информируют потребителей о том, что спиртосодержащая непищевая продукция не предназначена для применения в пищевых целях".