Оплату в первый день работы новой парковочной зоны в Москве произвели 5 тыс. раз

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Около 5 тысяч парковочных сессий было зафиксировано в первый день работы новой зоны платной парковки в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"В первый день после расширения зоны платных парковок на новых участках было зафиксировано порядка 5 тыс. парковочных сессий. При этом 98% оплат произведено через мобильные устройства: с помощью приложения "Парковки Москвы" и смс-сообщений", - сказал собеседник агентства.

На участках, где были организованы платные парковки, пешие инспекторы ГКУ "АМПП" раздают брошюры с информацией о расширении и помогают автомобилистам оплатить стоянку. В брошюрах содержится подробная карта с новыми участками платной парковки, правила оформления резидентных разрешений, условия для категорий граждан, имеющих право на льготную парковку, а также результаты, которых удалось добиться городу благодаря платной парковке. Распространять брошюры инспекторы будут до 30 декабря.

Кроме того, с 26 декабря на сайте parking.mos.ru начал работать сервис поиска улиц, которые вошли в новую зону платной парковки. Чтобы узнать, входит ли улица в новую зону парковки, достаточно ввести ее название в специальное поле на сайте, если улица включена в новую территориальную зону, то система покажет район, номер парковочной зоны и стоимость часа стоянки на данном участке.

Жители зоны платных парковок могут получить резидентное разрешение и парковаться бесплатно в районе проживания с 20:00 до 08:00 мск, чтобы иметь возможность парковаться круглосуточно, необходимо внести годовую резидентную плату в размере 3 тыс. руб., либо 6 тыс. руб. за два года или 9 тыс. руб. за три года. На сегодняшний день в новой зоне платных парковок от жителей поступило более 5 тыс. заявлений на получение резидентных разрешений.

26 декабря произошло точечное расширение платных парковок. Платная парковка была введена в местах, где скопление транспорта становилось критическим - это крупные торговые и бизнес центры, станции метро и остановки наземного транспорта. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, территория платных парковок появилась вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций.

При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, там местные жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя, стоимость часа парковки на новых участках составляет 40 руб. в час.

Платная парковка в Москве. Досье