Мокрый снег, дождь и до двух градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Облачная, сырая, теплая и ветреная погода ожидается во вторник в столичном регионе. Как сообщили в Росгидромете, пройдет мокрый снег, дождь, местами возможна гололедица.

"Воздух в Москве прогреется до 2 градуса тепла, области будет от минус 3 до плюс 2 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго- западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Предстоящей ночью - облачно, небольшой снег, местами - гололедица. В столице столбики термометров покажут 2-4 градуса ниже нуля, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов мороза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет пасмурно, с небольшим снегом и гололедицей. Температура воздуха в Москве составит 1-3 градуса мороза, по области будет до минус 5 градусов. Ветер восточной четверти 5-10 м/ с.