СМИ: перенос воздушных линий в кабельную канализацию Москвы обойдется в миллиарды

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой скорректировать планы по переносу воздушных линий, чтобы не допустить роста цен на Интернет в столице и ухудшения качества связи. Об этом пишет газета "Ведомости", в распоряжении которой оказалось письмо бизнес-омбудсмена.

"Перенос висящих в воздухе проводов может обойтись каждому оператору в десятки миллиардов рублей, при этом пока не определено, кто и как оплатит операторам эту процедуру. Расходы, связанные с переносом проводов под землю, грозят, помимо роста цен, снижением качества связи, приостановкой развития инфраструктуры и репутационными рисками для операторов", - приводит газета выдержки из письма.

В связи с этим Титов просит мэра решить вопрос о выплате компенсации провайдерам.

Ранее "Ведомостям" стало известно, что топ-менеджеры "Мегафона", "дочки" NetByNet, "Вымпелкома" и "Комкора" также отправили письмо Собянину, где отметили, что перенос воздушных проводов в московскую кабельную канализацию может обойтись операторам в 100 млрд рублей.

Перенос воздушных линий связи под землю включен в программу благоустройства "Моя улица", по которой должно быть реконструировано 4000 улиц. Первый этап демонтажа проводов прошел на юго-востоке Москвы в октябре и декабре: префектура округа предписала операторам до 14 декабря 2016 г. демонтировать и перенести в кабельную канализацию часть линий связи.