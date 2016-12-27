Снегопад не повлиял на работу Московской железной дороги

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Снегопад, который начался в столичном регионе накануне вечером, не повлиял на движение поездов Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"На Московской железной дороге мероприятия по очистке железнодорожного полотна от снега проходят в штатном режиме. Для обеспечения безопасности и стабильности движения поездов снегоборьба ведется в круглосуточном режиме. Снегопад не повлиял на работу стальной магистрали", - отметили в пресс-службе.

Всю ночь на линии работали 17 снегоуборочных машин, которые выполнили 32 выгрузки, с железнодорожного полотна убрано около 11 тыс. кубометров снега.

"Работы продолжаются и в настоящее время. Днем запланирована работа 39 единиц спецтехники, включая снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообудовчные машины. При необходимости их количество будет увеличено, для этого имеется резерв", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в столичном Метеобюро, за последние сутки в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало чуть более 10% месячной нормы осадков - 6 мм. В Подмосковье больше всего осадков за ночь отмечено в Новом Иерусалиме - 8 мм. С начала декабря в столице выпало 38 мм осадков, или почти 68% декабрьской нормы.