Снегопад не повлиял на работу Московской железной дороги

Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС отдадут специалистам для опытовКосмос 27 декабря, 11:09
Авиакомпания "Аврора" за 11 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 21%Транспорт 27 декабря, 11:09
Бывший мэр Москвы Лужков выписан из больницыОбщество 27 декабря, 11:08
FIVB поддержит развитие снежного волейбола в РоссииСпорт 27 декабря, 11:08
Аршавин забил в 2016 году самый красивый гол за "Кайрат" по версии клубаСпорт 27 декабря, 11:06
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТОМеждународная панорама 27 декабря, 11:05
Захарова: Вашингтон нацелился на подрыв ядерного паритета с РоссиейПолитика 27 декабря, 11:00
Школы Троицка закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИНовости Урала 27 декабря, 10:59
Петербург в январе объявят конкурс на проектирование Восточного скоростного диаметраТранспорт 27 декабря, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Снегопад, который начался в столичном регионе накануне вечером, не повлиял на движение поездов Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
"На Московской железной дороге мероприятия по очистке железнодорожного полотна от снега проходят в штатном режиме. Для обеспечения безопасности и стабильности движения поездов снегоборьба ведется в круглосуточном режиме. Снегопад не повлиял на работу стальной магистрали", - отметили в пресс-службе.
Всю ночь на линии работали 17 снегоуборочных машин, которые выполнили 32 выгрузки, с железнодорожного полотна убрано около 11 тыс. кубометров снега.
"Работы продолжаются и в настоящее время. Днем запланирована работа 39 единиц спецтехники, включая снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообудовчные машины. При необходимости их количество будет увеличено, для этого имеется резерв", - отметили в пресс-службе.
Как сообщили в столичном Метеобюро, за последние сутки в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало чуть более 10% месячной нормы осадков - 6 мм. В Подмосковье больше всего осадков за ночь отмечено в Новом Иерусалиме - 8 мм. С начала декабря в столице выпало 38 мм осадков, или почти 68% декабрьской нормы.