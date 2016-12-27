Гигантский медиаэкран на Воробьевых горах в Москве покажет матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Медиаэкран площадью 140 кв. м установят на Воробьевых горах в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 для прямых трансляций всех матчей мундиаля. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, экран станет центральный точкой фестиваля болельщиков.

"Под ним расположится сцена, на которой перед любителями футбола будут выступать отечественные и зарубежные артисты. На всей территории фан-феста будет доступен бесплатный Wi-Fi", - отмечается в сообщении. В оформлении сцены будут использовать не только футбольную, но и городскую символику.

Фестиваль болельщиков ФИФА пройдет напротив здания МГУ им. М. В. Ломоносова. Площадка на Воробьевых горах будет открываться за два часа до начала первого матча и прекращать работу через некоторое время после окончания последней игры. В зоне для фанатов будут вестись трансляции встреч мундиаля в течение 25 игровых дней чемпионата. На ее территории предусмотрены и места для инвалидов-колясочников - в первых рядах перед сценой.

На площадке откроют информационный центр для туристов, сотрудники которого будут говорить на русском и английском. Они расскажут о наиболее известных достопримечательностях Москвы и всей России. Болельщики также смогут посетить самый большой магазин сувенирной продукции с символикой чемпионата мира 2018 года. Он расположится либо на территории самой фан-зоны, либо у входа в нее. В магазине москвичи и гости города смогут купить фирменную одежду, футболки, мячи и другие сувениры.

Кроме того, на фестивале болельщиков ФИФА заработает фуд-корт, а в точках продажи предметов народно-художественных промыслов туристы смогут купить матрешки, посуду с хохломской росписью и многое другое - точный перечень продукции для продажи будет утверждать ФИФА. Добраться до фан-феста можно будет на бесплатных автобусах, которые запустят от станции метро "Киевская" и стадиона "Лужники", в общей сложности они смогут перевезти 2,5 тыс. человек за один час. Предполагается, что шаттлы оформят символикой мундиаля. Любители велосипедов смогут оставить их на велопарковке перед площадкой.

Фан-зона на Воробьевых горах рассчитана на 40 тысяч болельщиков, ее размер составит 36 тыс. квадратных метров. На площадках фестиваля в 11 городах, принимающих чемпионат, 267 тыс. зрителей смогут одновременно поддерживать свои команды.