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Гигантский медиаэкран на Воробьевых горах в Москве покажет матчи ЧМ-2018

Москва
27 декабря, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Под экраном соберут сцену, на которой будут выступать отечественные и зарубежные артисты
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Медиаэкран площадью 140 кв. м установят на Воробьевых горах в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 для прямых трансляций всех матчей мундиаля. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, экран станет центральный точкой фестиваля болельщиков.

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"Под ним расположится сцена, на которой перед любителями футбола будут выступать отечественные и зарубежные артисты. На всей территории фан-феста будет доступен бесплатный Wi-Fi", - отмечается в сообщении. В оформлении сцены будут использовать не только футбольную, но и городскую символику.

Фестиваль болельщиков ФИФА пройдет напротив здания МГУ им. М. В. Ломоносова. Площадка на Воробьевых горах будет открываться за два часа до начала первого матча и прекращать работу через некоторое время после окончания последней игры. В зоне для фанатов будут вестись трансляции встреч мундиаля в течение 25 игровых дней чемпионата. На ее территории предусмотрены и места для инвалидов-колясочников - в первых рядах перед сценой.

На площадке откроют информационный центр для туристов, сотрудники которого будут говорить на русском и английском. Они расскажут о наиболее известных достопримечательностях Москвы и всей России. Болельщики также смогут посетить самый большой магазин сувенирной продукции с символикой чемпионата мира 2018 года. Он расположится либо на территории самой фан-зоны, либо у входа в нее. В магазине москвичи и гости города смогут купить фирменную одежду, футболки, мячи и другие сувениры.

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Кроме того, на фестивале болельщиков ФИФА заработает фуд-корт, а в точках продажи предметов народно-художественных промыслов туристы смогут купить матрешки, посуду с хохломской росписью и многое другое - точный перечень продукции для продажи будет утверждать ФИФА. Добраться до фан-феста можно будет на бесплатных автобусах, которые запустят от станции метро "Киевская" и стадиона "Лужники", в общей сложности они смогут перевезти 2,5 тыс. человек за один час. Предполагается, что шаттлы оформят символикой мундиаля. Любители велосипедов смогут оставить их на велопарковке перед площадкой.

Фан-зона на Воробьевых горах рассчитана на 40 тысяч болельщиков, ее размер составит 36 тыс. квадратных метров. На площадках фестиваля в 11 городах, принимающих чемпионат, 267 тыс. зрителей смогут одновременно поддерживать свои команды.

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