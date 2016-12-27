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Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов заработало в Москве

Москва
27 декабря, 8:58 UTC+3
Они также оснащены электронными табло, на которых отображается время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 200 остановочных павильонов нового типа установили в Москве, 146 из них уже работают, на остальных продолжаются пуско-наладочные работы. Об этом сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"В действующих павильонах можно подзарядить мобильные телефоны и компьютеры, подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, а также построить маршрут при помощи навигационных карт и схем", - отмечается в сообщении. Кроме того, на остановках нового типа есть электронные табло, на которых отображается время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов. Сейчас ведутся работы по их подключению.

Установка павильонов связана в том числе с запуском новой маршрутной сети общественного транспорта "Магистраль", которая заработала в Москве 8 октября. 17 маршрутов в пределах Садового кольца стали магистральными, 15 - районными, а семь - социальными, теперь пассажирам проще добираться до центра столицы, не спускаясь в метро. В работе транспортной сети задействовано около 400 автобусов, троллейбусов и трамваев. За два месяца более 20 млн пассажиров воспользовались новой маршрутной сетью.

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