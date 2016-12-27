Число детей с ожирением увеличилось в Москве за 20 лет в 6,2 раза

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число обращений в лечебно-профилактические учреждения Москвы по поводу ожирения за последние 20 лет увеличилось в 1,6 раза среди взрослых, в 4,9 раза среди подростков и в 6,2 раза среди детей, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства столицы.

"За последние два десятилетия отмечено увеличение числа обращений по поводу ожирения в лечебно-профилактические учреждения Москвы от пациентов во всех возрастных группах. Но наиболее значимый рост заболевших наблюдается среди детей и подростков. Так, число взрослых, обратившихся по поводу ожирения, выросло в 1,6 раза, подростков - в 4,9 раза, детей - 6,2 раза", - приводятся на сайте слова главного диетолога столицы Антонины Стародубовой.

Она отметила, что еще несколько лет назад в России для женщин проблемы с лишним весом были более характерны, чем для мужчин. Однако, по последним данным, российские мужчины все чаще страдают от этого недуга. Нормализовать и контролировать вес одинаково сложно и мужчинам, и женщинам.

"Ожирение часто сопряжено с другими серьезными заболеваниями или является их предвестником. У людей, имеющих избыточную массу тела и ожирение, повышен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, проблем с суставами, некоторых онкологических заболеваний", - добавила главный диетолог Москвы.

Она напомнила, что причинами увеличения количества людей с лишним весом являются пренебрежение принципами здорового питания, переедание, низкая физическая активность и сидячий образ жизни.

Немаловажно то, отметила Стародубова, что в современном городе семьи утрачивают традиции приготовления пищи, совместных семейных завтраков, обедов и ужинов. Основой рациона становятся полуфабрикаты, снэки, фастфуд. Все чаще люди едят вне дома и отдают предпочтение быстрым и случайным перекусам вместо продуманного меню на каждый день.