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На портале "Мосдольщик" запустят систему оценки рисков при покупке квартиры

Москва
27 декабря, 9:39 UTC+3
Ранжирование будет сделано "в зависимости от застройщика"
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Систему оценки рисков при покупке квартиры планируется запустить на портале "Мосдольщик" (мосдольщик.рф) в 2017 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константин Тимофеев.

"В следующем году мы планируем запустить систему оценки рисков при покупке квартиры в зависимости от застройщика. Будем также увеличивать аудиторию, создавать новые материалы, а по сути - повышать грамотность населения и проводить профилактику появления проблемных объектов", - сказал Тимофеев.

Портал "Мосдольщик" был запущен Москомстройинвестом в начале августа 2016 года. Основная задача проекта - образовательно-просветительская. Материалы, посвященные долевому строительству, написаны доступным языком. Портал также представлен в основных социальных сетях.

Полный текст интервью.

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