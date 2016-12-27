Арестован москвич, подозреваемый в квартирной краже на 1,2 млн рублей

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Москвич арестован по подозрению в похищении из квартиры в Казарменном переулке денег и ювелирных украшений на 1,2 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.
"Сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному административному округу задержали 30-летнего москвича по подозрению в квартирной краже на 1,2 млн рублей. Было установлено, что задержанный незаконно проник в квартиру путем подбора ключа к входной двери", - сообщили в пресс- службе. Ранее в дежурную часть ОМВД России по Басманному району поступило сообщение о квартирной краже. Потерпевшая уехала на выходные за город, а приехав домой, обнаружила беспорядок и пропажу денежных средств и ювелирных украшений.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.