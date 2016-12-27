Мосводосток организовал дежурство почти 400 бригад в связи со снегопадом и потеплением

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Почти 400 бригад Мосводостока дежурят на столичных улицах для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"Организовано круглосуточное дежурство 380 бригад, что составляет более 1,1 тыс. рабочих предприятия, 240 единиц техники в том числе спецтехники", - уточнили в пресс-службе, добавив, что по данным на 09:40 мск в диспетчерскую поступило пять заявок по скоплению воды.
В настоящее время на контроле коммунальщиков находятся 228 мест возможного скопления воды, за которыми закреплена специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер. Особое внимание уделяется местам подтоплений, которые могут привести к остановке общественного транспорта.
При обнаружении скоплений воды можно обратиться в Центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" и оставить заявку на вызов бригады по телефону 8 (495) 657-87-03.