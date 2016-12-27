Более 130 млн пассажиров воспользовались новыми коммерческими маршрутами в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 130 млн пассажиров в Москве воспользовались новыми коммерческими городскими маршрутами в 2016 году. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.

"В 2016 году более 130 млн пассажиров воспользовались новыми коммерческими городскими маршрутами. Более трети из них - люди с правом льготного проезда. В начале декабря на коммерческих автобусах проехал 100-миллионный пассажир", - сказал он.

Он отметил, что в 2017 году стандарт работы частных перевозчиков расширится до границ Новой Москвы и Зеленограда. В этих округах на новый стандарт перейдет около 40 маршрутов.

"В 2016 году в Москве установлено более 500 электронных табло, на которых отображается информация о прибытии маршрутов ГУП "Мосгортранс". В начале 2017 года электронные табло будут передавать информацию по маршрутам всех перевозчиков", - подчеркнул Дьяков.

По просьбам пассажиров в текущем году изменено расписание на 33 маршрутах частных перевозчиков. Работу каждого маршрута контролирует штаб, в который входят городские ведомства и представители компаний-перевозчиков. Участники штаба ведут активную работу по запросам пассажиров - рассматривают возможность изменения трасс и интервалов движения.

О реформе

Все московские автобусные маршруты с 15 августа перешли на единый способ оплаты проезда и должны принимать все городские билеты. В результате реформы наземного транспорта к перевозке пассажиров в столице допускают только те компании, качество сервиса которых соответствует требованиям правительства Москвы.

Реформа проходила поэтапно с 9 мая по 15 июня 2016 года, чтобы у пассажиров была возможность привыкнуть к новым автобусам и оценить все их преимущества при наличии привычной альтернативы, все перевозчики работали по старой схеме до 15 августа.

С 15 августа в столице работает 211 коммерческих маршрутов, которые обслуживают восемь перевозчиков. В новых автобусах принимаются городские билеты и социальные карты, пассажиры также могут приобрести билет у водителя билет на одну поездку. Новые автобусы частных перевозчиков легко узнать по синему цвету и логотипу "Московский транспорт". Если оформление транспортного средства не соответствует этим требованием, в салоне не установлен валидатор, а водитель принимает от пассажиров наличные, это значит, что маршрут работает нелегально.

Новые синие маршрутки оснащены системой спутникового слежения ГЛОНАСС, видеокамерами, системой климат-контроля, голосовым оповещением пассажиров об остановках и информационной бегущей строкой, пол в салонах оборудован противоскользящим покрытием. В новых маршрутках работают контроллеры.