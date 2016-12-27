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Звездопад и самое близкое расположение Солнца к Земле смогут наблюдать москвичи в январе

Москва
27 декабря, 12:15 UTC+3
В ночь с 3 на 4 января ожидаем максимума действия метеорного потока Квадрантиды, прогнозируется до 120 метеоров в час
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Москвичи 4 января смогут наблюдать перигей Земли - то есть в этот день наша планета окажется в 147,1 млн км от Солнца, что является самым близким расстоянием до светила за весь 2017 год. Об этом сообщили в Московском планетарии.

"Это различие неощутимо на глаз, т. к. изменение размера солнечного диска происходит плавно в течение полугода. Однако масштабные фотографии Солнца, сделанные в течение года, наглядно показывают, что угловой размер звезды меняется довольно значительно на крайних точках орбиты", - рассказали в пресс-службе планетария.

Кроме того, январское небо, при условии ясной погоды, порадует яркими зимними созвездиями, а в ночь с 3 на 4 января ожидаем максимума действия метеорного потока Квадрантиды, прогнозируется до 120 метеоров в час.

"Звездопад достигнет пика своей активности 3 января 2017 года в 17:00 мск. Луна в период максимума этого потока близка к новолунию и не создаст помех для наблюдений падающих звезд", - отметили в пресс-службе, добавив, что Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, которое в январе восходит над горизонтом в восточной части неба. Свое название метеорный поток получил от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать Квадрантиды лучше всего с 11 часов вечера и до рассвета, оптические приборы для этого не требуются.

Из созвездий в январе хорошо видны Северная Корона, Большая Медведица, Близнецы, Возничий и "зимний треугольник" состоящий из ярких звезд Сириус (альфа Большого Пса), Бетельгейзе (альфа Ориона) и Процион (альфа Малого Пса). Млечный Путь простирается с юго-востока к северо-западу и проходит вблизи области зенита.

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