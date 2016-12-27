Художественным руководителем театра "Модернъ" может стать Дмитрий Крымов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Художественным руководителем театра "Модернъ" вместо уволенной Светланы Враговой может стать руководитель творческой лаборатории в театре "Школа драматического искусства" Дмитрий Крымов. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Светлана Врагова основала театр "Модернъ", который с 1988-го по 1993 год назывался Театром-студией на Спартаковской.

На сайте департамента культуры Москвы 8 декабря сообщалось, что "в связи с многочисленными нарушениями в ведении финансовой и хозяйственной деятельности" театра, "выявленными Главным контрольным управлением города Москвы, департамент культуры города Москвы в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса РФ расторг контракт с руководителем театра С. Враговой-Гюрджан".

Ранее в интервью ТАСС Врагова заметила, что хотела бы остаться худруком театра, также, по ее мнению, в театре можно было бы ввести должность директора, который бы отвечал за финансовые вопросы.

"Сегодня состоится совет директоров московских театров, который примет окончательное решение о новом худруке, - сказал собеседник агентства. - Среди наиболее вероятных претендентов - режиссер Дмитрий Крымов, который сейчас работает в "Школе драматического искусства".

В столичном департаменте культуры информацию о возможном назначении Крымова не комментируют.

СПРАВКА Дмитрий Крымов родился 10 октября 1954 года в семье Анатолия Эфроса и Натальи Крымовой, в 1976 году окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Он - художник, сценограф, театральный режиссер и педагог, член Союза театральных деятелей РФ, обладатель премии "Хрустальная Турандот". Крымов работал в Театре на Малой Бронной и в Театре на Таганке.