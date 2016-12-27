Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москвичей предупреждают о скачках атмосферного давления

Москва
27 декабря, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Резкие перепады могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нестабильный фон атмосферного давления отмечается в Москве и области. Как сообщили в столичном Метеобюро, в ближайшие дни ожидаются скачки этого показателя.

Смотрите также
Новогодняя ночь в Москве будет вполне теплой

"Накануне барометры показали 746 мм рт. ст., что соответствует норме, сегодня давление упало до 735 мм рт. ст., - а это гораздо ниже нормы. Завтра атмосферное давление вновь вернется к привычным показателям, а 29 числа вырастет до 760 мм. рт. ст.", - уточнил представитель метеослужбы.

Погоду в последние дни уходящего года будет определять антициклон, а перед самым Новым годом его сменит очередной атлантический циклон, который принесет потепление и снижение давления 1 января до 735 мм рт. столба.

Резкие перепады давления могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей, отмечает сайт "Метеоновости".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
Собянин: за три года в Москве построят более 350 км новых дорог
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
3
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
4
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
7
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Темы дня
Реклама