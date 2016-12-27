Москвичей предупреждают о скачках атмосферного давления

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нестабильный фон атмосферного давления отмечается в Москве и области. Как сообщили в столичном Метеобюро, в ближайшие дни ожидаются скачки этого показателя.

"Накануне барометры показали 746 мм рт. ст., что соответствует норме, сегодня давление упало до 735 мм рт. ст., - а это гораздо ниже нормы. Завтра атмосферное давление вновь вернется к привычным показателям, а 29 числа вырастет до 760 мм. рт. ст.", - уточнил представитель метеослужбы.

Погоду в последние дни уходящего года будет определять антициклон, а перед самым Новым годом его сменит очередной атлантический циклон, который принесет потепление и снижение давления 1 января до 735 мм рт. столба.

Резкие перепады давления могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей, отмечает сайт "Метеоновости".