Москвичей предупреждают о скачках атмосферного давления

В России образовался новый ВИЧОбщество 27 декабря, 15:36
Монтаж кольца кровли завершен на нижегородском стадионе ЧМ-2018Спорт 27 декабря, 15:34
Путин назначил Кириенко главой набсовета РосатомаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:23
СМИ: часть состояния Джорджа Майкла достанется его крестным детямКультура 27 декабря, 15:21
Путь Федора Смолова к признанию лучшим футболистом РоссииСпорт 27 декабря, 15:18
Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной РоссииСпорт 27 декабря, 15:14
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравленииПроисшествия 27 декабря, 15:12
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard из-за высокой стоимости эквайрингаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:05
Систему ГЛОНАСС в 2017 году пополнят от двух до шести спутниковКосмос 27 декабря, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нестабильный фон атмосферного давления отмечается в Москве и области. Как сообщили в столичном Метеобюро, в ближайшие дни ожидаются скачки этого показателя.
"Накануне барометры показали 746 мм рт. ст., что соответствует норме, сегодня давление упало до 735 мм рт. ст., - а это гораздо ниже нормы. Завтра атмосферное давление вновь вернется к привычным показателям, а 29 числа вырастет до 760 мм. рт. ст.", - уточнил представитель метеослужбы.
Погоду в последние дни уходящего года будет определять антициклон, а перед самым Новым годом его сменит очередной атлантический циклон, который принесет потепление и снижение давления 1 января до 735 мм рт. столба.
Резкие перепады давления могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей, отмечает сайт "Метеоновости".