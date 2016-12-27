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Три новогодних трамвая вышли на улицы Москвы

Москва
27 декабря, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Маршруты праздничных вагонов будут периодически меняться
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новогодние трамваи, украшенные мерцающими светодиодными огнями, вышли на маршруты Москвы. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов.

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"Как и в прошлом году для участия в проекте были выбраны двухвагонные составы, каждый из которых украшен 10 тыс. светодиодных лампочек", - сказал он.

Для проекта подготовлено сразу три тематических трамвая. "Их маршруты будут периодически меняться, чтобы максимальное количество пассажиров могли их увидеть", - отметил Антонов.

Праздничные составы будут курсировать на маршрутах Москвы до 10 января.

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