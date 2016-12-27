Три новогодних трамвая вышли на улицы Москвы

Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
Путин призвал вдвое сократить вредные выбросы к 2050 годуСоциальная ответственность 27 декабря, 17:17
Экс-сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией получил 8 лет за взятку на УралеНовости Урала 27 декабря, 17:17
Футболист "Краснодара" Измайлов ответил отказом на предложения от других клубовСпорт 27 декабря, 17:11
Путин: России необходимо вдвое сократить загрязнение и выбросыОбщество 27 декабря, 17:11
Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной цены на коньякЭкономика и бизнес 27 декабря, 17:01
Ростехнадзор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии "Зенит-Арены"Спорт 27 декабря, 16:55
Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМСпорт 27 декабря, 16:51
Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвиненияПроисшествия 27 декабря, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новогодние трамваи, украшенные мерцающими светодиодными огнями, вышли на маршруты Москвы. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов.
"Как и в прошлом году для участия в проекте были выбраны двухвагонные составы, каждый из которых украшен 10 тыс. светодиодных лампочек", - сказал он.
Для проекта подготовлено сразу три тематических трамвая. "Их маршруты будут периодически меняться, чтобы максимальное количество пассажиров могли их увидеть", - отметил Антонов.
Праздничные составы будут курсировать на маршрутах Москвы до 10 января.