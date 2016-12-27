Главой московского отделения "Единой России" выбран Андрей Метельский

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Единороссы избрали главой московского городского отделения Андрея Метельского, который также является лидером фракции "Единая Россия" в Мосгордуме.

До этого московское отделение возглавлял депутат Госдумы Николай Гончар.

"Убежден, что нашу организацию на следующий отчетный период должен возглавлять новый секретарь. Президиум политсовета выносит предложение избрать секретарем нашей партийной организации Андрея Метельского", - сказал Гончар, выступая перед однопартийцами перед голосованием.

"Это человек, который имеет опыт руководства нашей фракцией в Мосгордуме. Этот человек имеет опыт руководства нашей общественной региональной приемной", - подчеркнул он, добавив, что партия должна меняться, чтобы быть конкурентоспособной и побеждать.

"В руководстве "Единой России" все время появляются новые люди, хотя и преемственность должна сохраняться", - подчеркнул Гончар.