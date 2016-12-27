Главой московского отделения "Единой России" выбран Андрей Метельский

Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
Путин призвал вдвое сократить вредные выбросы к 2050 годуСоциальная ответственность 27 декабря, 17:17
Экс-сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией получил 8 лет за взятку на УралеНовости Урала 27 декабря, 17:17
Футболист "Краснодара" Измайлов ответил отказом на предложения от других клубовСпорт 27 декабря, 17:11
Путин: России необходимо вдвое сократить загрязнение и выбросыОбщество 27 декабря, 17:11
Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной цены на коньякЭкономика и бизнес 27 декабря, 17:01
Ростехнадзор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии "Зенит-Арены"Спорт 27 декабря, 16:55
Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМСпорт 27 декабря, 16:51
Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвиненияПроисшествия 27 декабря, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Единороссы избрали главой московского городского отделения Андрея Метельского, который также является лидером фракции "Единая Россия" в Мосгордуме.
До этого московское отделение возглавлял депутат Госдумы Николай Гончар.
"Убежден, что нашу организацию на следующий отчетный период должен возглавлять новый секретарь. Президиум политсовета выносит предложение избрать секретарем нашей партийной организации Андрея Метельского", - сказал Гончар, выступая перед однопартийцами перед голосованием.
"Это человек, который имеет опыт руководства нашей фракцией в Мосгордуме. Этот человек имеет опыт руководства нашей общественной региональной приемной", - подчеркнул он, добавив, что партия должна меняться, чтобы быть конкурентоспособной и побеждать.
"В руководстве "Единой России" все время появляются новые люди, хотя и преемственность должна сохраняться", - подчеркнул Гончар.