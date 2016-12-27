Владельцу поврежденного эвакуатором автомобиля в Москве выплатят компенсацию

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Владельцу поврежденного во время эвакуации автомобиля в центре Москвы, выплатят компенсацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"У ГКУ "АМПП", а также у подрядных организаций, которые занимаются перемещением автомобилей, заключены страховые договоры. Каждый перемещаемый автомобиль застрахован с того момента, когда закреплено его колесо и до момента его выдачи со спецстоянки. В данном случае автомобиль перемещался подрядной организацией "Сервис-Интегратор". Вся стоимость ущерба будет компенсирована автовладельцу", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Никитском переулке в центре Москвы эвакуатор АМПП повредил легковой автомобиль при погрузке. В учреждении отметили, что представители организации "Сервис- Интегратор" уже связались с автовладельцем и ожидают от него необходимый пакет документов для передачи в страховую компанию.