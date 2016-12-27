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Кадетскому музыкальному корпусу Института культуры присвоят имя Александрова

Москва
27 декабря, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Такое решение было принято в Минкультуры РФ
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Кадетскому музыкальному корпусу Московского государственного института культуры (МГИК), 14 выпускников и студентов которого погибли в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря, присвоят имя Александра Александрова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"В отношении Кадетского музыкального корпуса Московского государственного института культуры, в котором обучаются на игре на духовых инструментах 60 одаренных детей, руководством вуза, выпускники которого также пополняют ряды Ансамбля Александрова, принято решение о присвоении Кадетскому музыкальному корпусу имени А. Александрова", - сказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что в Российской академии музыки им. Гнесиных появится памятная доска руководителю Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, профессору Валерию Халилову.

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Как сообщалось ранее, Минкультуры РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) прорабатывает вопрос об установке мемориальной доски Халилову и памятного знака артистам и музыкантам ансамбля Александрова - из 92 погибших в крушении Ту-154 под Сочи большинство - 65 - были его участниками.

Также в самолете находились военнослужащие, журналисты, руководитель департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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