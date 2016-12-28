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Небольшой снег и до пяти градусов мороза ожидается в Московском регионе

Москва
28 декабря, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Днем в четверг местами вновь не исключен небольшой снег
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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в столичном регионе облачность, небольшой снег и гололедицу. "Днем температура воздуха в Москве составит от минус 1 до минус 3 градусов, по области будет до 5 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно, небольшой снег. В Москве воздух остынет до 5-7 градусов ниже нуля, по области будет от 4 до 9 градусов мороза.

Днем в четверг местами вновь не исключен небольшой снег. В Москве ожидается от 3 до 5 градусов мороза, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов мороза. Ветер северо- восточный и северный, 5-10 м/с. Местами гололедица.

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