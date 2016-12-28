В Новой Москве на Киевском шоссе произошло лобовое столкновение двух машин

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух автомобилей - грузовой "Газели" и легкового автомобиля Kia Rio - произошло в Новой Москве на Киевском шоссе, в аварии есть пострадавшие, погиб один человек.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Лобовое столкновение грузовой Газели и Kia Rio на Киевском шоссе при подъезде к одноименному поселку по направлению к Москве. В аварии один человек погиб и двое пострадали", - сказал собеседник агентства, отметив, что движение транспорта на указанном участке шоссе затруднено.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину столкновения и организуют проезд транспорта.