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Продавца квартиры на Патриарших в Москве ограбили на 6 млн рублей

Москва
28 декабря, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Злоумышленники заставили пострадавшего снять с банковского счета и отдать им 10 тыс. долларов и 5,5 млн рублей
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Неизвестные в ходе разбойного нападения заставили владельца продаваемой квартиры в центре Москвы снять с банковского счета и отдать им 10 тыс. долларов и 5,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

Как рассказали в главке, накануне вечером в полицию поступило сообщение о разбое в доме 34 на улице Спиридоновка (так называемый дом на Патриарших прудах). Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что в квартиру потерпевших по указанному адресу, выставленную ими на продажу через риелторское агентство, под видом покупателей пришли двое неизвестных. Злоумышленники после осмотра квартиры, угрожая пистолетами мужчине и его жене, связали им пластиковыми хомутами руки и потребовали отдать деньги.

"Выяснив, что деньги находятся на банковских счетах женщины, один из грабителей сопроводил ее в банк, где она сняла со счетов 10 тыс. долларов и 5,5 млн рублей, после чего отдала их неизвестному", - сказали в пресс-службе.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия для установления и задержания грабителей.

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