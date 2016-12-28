Светящийся тоннель в виде сердца установят на Поклонной горе в Москве

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Светящийся тоннель в форме сердца появится на Поклонной горе в Москве к Новому году. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, в ближайшие дни он зажжется 20 тыс. светодиодных лампочек.
"Предполагается, что на его фоне будут фотографироваться молодожены, которые часто выбирают Поклонную гору для прогулок после ЗАГСа. Селфи в тоннеле смогут сделать влюбленные пары и все желающие", - отмечается в сообщении.
Тоннель-сердце уже монтируют. Его размеры - 12 м в длину, 6 м в ширину и 4,3 м в высоту. Верхнюю часть тоннеля украсят два свадебных кольца, а внутри разместят более десятка светящихся голубей.
Тоннель устанавливают на аллее Молодоженов - в самой популярной у влюбленных пар части парка. Он простоит там до Дня святого Валентина, который традиционно отмечают 14 февраля.
К Новому году на Поклонной горе появятся и другие светящиеся конструкции. На главной аллее и аллее Мира установят светодинамические фонтаны, инсталляцию "Стена желаний" и арки, украшенные снежинками.
В канун Нового года, 31 декабря, столичные ЗАГСы проведут более 500 свадебных церемоний. А в канун Рождества пожениться планируют 62 московские пары.