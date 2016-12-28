Московские предприятия стали экспортировать на четверть больше в 2016 г.

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экспорт московских предприятий за первые девять месяцев этого года вырос на 25%, сейчас доходы от экспорта имеют 45% предприятий - свои показатели улучшили компании в сферах обрабатывающей промышленности, IT и науки. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.
"Последний мониторинг реального сектора на основе налоговых данных показал, что 45% предприятий имеют доходы от экспорта. За 9 месяцев 2016 года экспорт московских предприятий вырос на 25%: это компании в сфере обрабатывающей промышленности, IT, науки и прочие", - сообщил Решетников.
Все отрасли, которые сейчас конкурируют с импортом, по его словам, являются перспективными - сюда относится производство медикаментов, транспортных средств, машиностроение и оборонная промышленность.
"По соотношению "цена-качество" после произошедшей девальвации конкурентоспособность нашей продукции значительно выросла", - отметил Решетников.
Ранее пресс-служба департамента сообщала со ссылкой на данные впервые проведенного в 2016 году исследования деклараций НДС столичных компаний, что объем экспорта товаров и услуг Москвы в 2015 году составил более 9,7 трлн рублей; экспортерами являлись около 40% предприятий.
Полный текст интервью опубликован на сайте.