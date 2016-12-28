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Москвичи стали в два раза чаще записываться к врачу через мобильные приложения

Москва
28 декабря, 10:12 UTC+3
Всего через дистанционную систему за год прошло 100 млн записей к медработникам. В ней зарегистрированы более 9 млн пациентов, из них 800 тыс. добавились в 2016 году
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© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Москвичи все чаще выбирают для записи к врачу дистанционные способы - интернет, телефон или мобильные приложения. В 2016 году таких пациентов стало на 15% больше, и сегодня это свыше трети всех, кто бывает в поликлиниках. Об этом сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Самые большие темпы роста показали мобильные приложения - записываться к врачу с их помощью стали в два раза чаще. За весь 2015 год пациенты использовали такие приложения около 2,2 млн раз, а с января по октябрь 2016 года записей стало уже 5,4 млн", - отмечается на сайте. Еще более популярным становится московский портал госуслуг - 7,7 млн записей. Через центр телефонных обращений москвичи записались к врачам около 1,8 млн раз.

Всего через электронную систему здравоохранения Москвы за год прошло 100 млн записей к медработникам. В ней на сегодня зарегистрированы более 9 млн пациентов, из них 800 тыс. добавились в 2016 году.

Система помогла увидеть общую картину работы в поликлиниках. Так, 88% записавшихся попадают к терапевту в день обращения или на следующий день. К педиатрам так быстро могут попасть 85% пациентов. При этом 89% посетителей заходят в кабинет в течение 20 минут от назначенного времени.

Электронные медкарты в 2016 году начали использовать более половины поликлиник столицы. Их уже получили 2,6 млн человек. Специальные курсы прошли 7 тыс. врачей, и теперь они могут максимально пользоваться функциями сервиса.

В 2016 году произошло еще одно важное событие для медиков и их пациентов - электронный больничный приравняли к бумажному. Это поможет значительно экономить время врачей и бумагу на печать листков нетрудоспособности. За год московские врачи выписали 1,3 млн электронных больничных. С помощью электронного сервиса врачи уже выписали более 28,5 млн рецептов, в том числе 18 млн - в этом году.

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